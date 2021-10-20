Trabzon Emniyet Müdürlüğü "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı - Haberler
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzon Emniyet Müdürlüğü

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçundan dolayı bir kişi hakkında soruşturma başlattı.

TRABZON (AA) - Trabzon Emniyet Müdürlüğü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçundan dolayı bir kişi hakkında soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sosyal medya takip ve tarama işlemleri sırasında Trabzon'la ilgili kabul edilmeyecek paylaşım ve yorumlarda bulunan bir hesap sahibinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hesap sahibi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Vatandaşların, cezai ve hukuki sorumluluklarla karşılaşmamak için konusu suç teşkil edebilecek paylaşım, yorum ve retweet yapmamaları gerektiği vurgulandı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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