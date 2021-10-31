Trabzon'da "yorgun mermi" isabet eden kişi tedavi altına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde "yorgun mermi" isabet eden vatandaş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kahramanlar mahallesinde bir okulun önünde bulunan İ.Ş'ye "yorgun mermi" isabet etti.

İ.Ş'nin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekibinin müdahalesinin ardından İ.Ş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma başlatılırken, omuzundan yaralanan İ.Ş'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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