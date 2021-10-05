Trabzon'da yoldan çıkarak araziye savrulan araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Trabzon'da yoldan çıkarak araziye savrulan araçtaki 2 kişi yaralandı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da yoldan çıkarak araziye savrulan araçtaki 2 kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari aracın araziye savrulması sonucu 2 kişi yaralandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari aracın araziye savrulması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Nolu Beşirli Mahallesi'nde Ö.Y idaresindeki 61 AF 788 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yolun kenarındaki korkulukları aşarak boş araziye düştü.

Sürücü ile araçta bulunan M.Y sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon'da yoldan çıkarak araziye savrulan araçtaki 2 kişi yaralandı

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon'da yoldan çıkarak araziye savrulan araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler
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