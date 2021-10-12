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Trabzon'da yaylalardan bulut denizi manzaraları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'un Çaykara ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalarda objektiflere takılan bulut denizi manzaraları görenleri büyüledi.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalarda objektiflere takılan bulut denizi manzaraları görenleri büyüledi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'e hakim ve kuş bakışı olarak bakan Karester Yaylası ile yine yöredeki Bacıha, Tufa, Cahmut ve Bayrakli yaylalarında kaydedilen bulut denizi manzaraları objektiflere yansıdı. O anlar görsel bir şölen sundu.

(Abdullah Özen/İHA)

Trabzon'da yaylalardan bulut denizi manzaraları

Trabzon'da yaylalardan bulut denizi manzaraları

Trabzon'da yaylalardan bulut denizi manzaraları

Trabzon'da yaylalardan bulut denizi manzaraları
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