Trabzon'da TURKOVAC Faz-3 için gönüllülerin aşılanmasına başlandı

TRABZON (AA) - Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında, Trabzon'daki gönüllülerin aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan TURKOVAC Açık Etiketli Faz-3 Aşı Çalışma Merkezi'ne gelen AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe'ye, aşı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Test sonrasında gönüllüler Ayvazoğlu ve Altıntepe'ye TURKOVAC aşıları uygulandı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, Türkiye'nin gururu TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmasının Trabzon'da yapılmaya başlandığını söyledi.

Gönüllülere teşekkür eden Usta, "Faz-3 çalışması kapsamında 185 kişiye aşımızı uygulayacağız. İnşallah bir iki gün içerisinde bu kişileri aşılayarak faaliyetimizi sonlandırmış olacağız. Ülkemizin gururu bir aşıyı tüm dünyaya sunmuş olacağız. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon ve güzel bir mekan, inşallah hayırlara vesile olacak." dedi.

TURKOVAC Faz-3 aşısı için gönüllü olan Milletvekili Ayvazoğlu da bulaşıcı hastalıklar konusunda aşıların önemine vurgu yaparak, "İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte, dünyanın bu bunalım döneminde, aşıdan başka çaremiz olmadığını vurgulamak istiyorum. Bu aşıyla inşallah bu zor dönemlerin sonuna geleceğiz inşallah hep birlikte. O yüzden duyarlı davranmak başta bizim görevimiz, diye düşündüm." diye konuştu.

Ayvazoğlu, ilk iki aşısını Sinovac yaptırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"TURKOVAC aşısında da gönüllü olmak istedim. Türk bilim adamlarının gerçekleştirdiği böyle devrimsel nitelikte bir çalışmaya daha imza atacağımızı düşünüyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Aşıda da sağlık sektöründe de böyle çalışmaların yapılabildiği, diğer alanlarda olduğu gibi Türkiye'nin artık farklı bir yerden farklı bir yere geçtiğini gösterebilmek adına çok kıymetli ve hayati buluyorum. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. İnşallah çok kısa süre içerisinde bu zor günleri hep birlikte atlatabiliriz."

AK Parti İlçe Başkanı Altıntepe ise "TURKOVAC'ı bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Türk milletinin bu aşıya sahip çıkmasını, ilk Türk aşımızı herkesin vurulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.