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Trabzon'da TURKOVAC Faz 3 aşısı olmak isteyen vatandaşlar için çağrıda bulunuldu

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da TURKOVAC Faz 3 aşısı olmak isteyen vatandaşlar için çağrıda bulunuldu

Trabzon Sağlık Müdürlüğü, TURKOVAC Faz 3 aşısı için çalışmalarda gönüllü olmak isteyen vatandaşların çağrı merkezine ulaşmaları gerektiğini bildirdi.

TRABZON (AA) - Trabzon Sağlık Müdürlüğü, Turkovac Faz 3 aşısı için çalışmalarda gönüllü olmak isteyen vatandaşların çağrı merkezine ulaşmaları gerektiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'de TURKOVAC aşısı geliştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde de TURKOVAC aşısı faz 3 çalışmasına gönüllü olmak için 18-60 yaş aralığındaysanız, 4 ila 6 hafta aralıkla 2 doz Sinovac aşısı yaptırmışsanız ve ikinci doz aşınızın üzerinden en az 90 gün geçmişse İl Sağlık Müdürlüğümüzün 0462 230 55 88 nolu telefonundan pandemi çağrı merkezine ulaşarak kayıt yaptırabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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