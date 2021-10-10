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Trabzon'da tezgahlarda hamsi ve istavrit bolluğu yaşanıyor

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzon'da tezgahlarda hamsi ve istavrit bolluğu yaşanıyor

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçıların bol miktarda hamsi ve istavritle kıyıya dönmeleri fiyatları düşürdü.

TRABZON (AA) - Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçıların bol miktarda hamsi ve istavritle kıyıya dönmeleri fiyatları düşürdü.

Geçmiş yıllara göre hamsinin daha erken ve fazla miktarda avlanması sonrası vatandaşın beklediği fiyatlar tezgahlara yansıdı. Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda hamsi ve istavritin kilogramı 10-15, mezgitin 20, çinekopun 30, barbunyanın ise 15 liradan satışa sunuluyor.

Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını hamsi ve istavritle süsleyen balıkçılar, fiyatların düşmesiyle vatandaşların ilgisini bekliyor.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, AA muhabirine, bol ve bereketli geçen hamsi avcılığının geçmiş yıllara nazaran erken başladığını söyledi.

Hamsinin bol avlanmasının fiyatlara da yansıdığını ifade eden Örseloğlu, "Şu anda istavrit ve palamut olması gerekirken direkt hamsi avlanıyor. İnşallah ilerleyen periyotta daha iyi olmasını bekliyoruz. Ancak bu kadar bolluk olur mu, bilmiyoruz. İnsanların bu fırsatları değerlendirip bol bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Hamsi göç balığı olduğu için her an daha farklı bir durum olabilir." diye konuştu.

Örseloğlu, fiyatlara rağmen vatandaşların henüz beklenen ilgiyi göstermediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu da biraz havaların sıcak olmasından kaynaklanıyor. Vatandaş en düşük fiyatta, en vitaminli şey olan hamsiye ilgi göstereceklerdir. Şu anda yenilebilecek en popüler şeyin hamsi olduğunu düşünüyorum. İstavrit de bu sene gayet iyiydi. İstavrit ile sezona açılış yapıldı ve halen avlanmaya devam ediliyor. Hamsi çıkınca vatandaş istavritten sonra hamsiye yönelmeye başladı. Palamutta beklenenler olmadı ama hamsi ve istavrit tezgahların zenginliğini sağladı."

Yakup Bektaşoğlu ise hamsinin şu anda en uygun fiyatlarla satışa sunulduğunu vurguladı.

Avlanan hamsinin yerli olduğuna değinen Bektaşoğlu, "Vatandaş artık bol bol hamsi yiyebilir. Hamsinin 10 lira olmasına artık bedava diyoruz. Hamsinin daha da bol avlanmasını bekliyoruz. Ayrıca istavrit de aynı şekilde 10 liradan satılıyor." ifadelerini kullandı.

Balık pazarından hamsi alan Şaheste Türkmen de geçmiş yıllara göre fiyatların çok uygun olduğunu belirterek, "Bol olması nedeniyle fiyatlar uygun. Ben üç gündür alıyorum. Fiyatlar daha da düşerse tabii iyi olur ama 30 lira olduğu zamanlarda da aldık." dedi.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon'da tezgahlarda hamsi ve istavrit bolluğu yaşanıyor - Haberler
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