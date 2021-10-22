Trabzon'da "Teknoloji Bağımlılığı" konulu panel düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da, "Teknoloji Bağımlılığı" konulu panel organize edildi.

TÜBİTAK'ın katkılarıyla düzenlenen, "Trabzon Bilim Şenliği: Bilim, Sanat ve Teknolojinin İlham Veren Buluşması" etkinliği kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen panel, Ortahisar Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen'in yönettiği panelde, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Aslan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Ömer Gür, sosyal hizmet uzmanları Tahir Güneş ve Müzeyyen Yıldırım ile Uzman Psikolog Danışman Alparslan Okumuş sunum yaptı.

İnternetin doğru ve etkin kullanımı, sosyal medya ve sosyal yaşam arasındaki uyum, sosyal medya ve oyun bağımlılığı, teknoloji bağımlılığının zararları ve çözüm yollarına ilişkin sunumların yapıldığı panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.