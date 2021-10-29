Trabzon'da özel öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, akademinin bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalarda öğrencilerin gönüllerince eğlendikleri belirtildi.

Eğitmenler ile velilerin de katıldığı etkinlikte, öğrencilerin yaptıkları gösterilerin ilgiyle izlendiği kaydedildi.

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