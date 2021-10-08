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Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye, 4 bin 8 lira ceza

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye, 4 bin 8 lira ceza

Trabzon'da, bir işyerinde kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira para cezası uygulandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, bir işyerinde kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesinde bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Şahıslara, toplam 4 bin 8 lira para cezası kesildi, kumar masalarındaki 570 liraya el konuldu.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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