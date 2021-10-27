Trabzon'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı - Haberler
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Trabzon'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

Trabzon'da, kendisini polis olarak tanıttığı kişiden 3 bilezik, gerdanlık ve 1800 lira alan dolandırıcılık zanlısı yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, kendisini polis olarak tanıttığı kişiden 3 bilezik, gerdanlık ve 1800 lira alan dolandırıcılık zanlısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesinde ikamet eden kişiyi telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıttı.

Bu kişiden 3 bilezik, gerdanlık ve 1800 lirayı alarak kaçmaya çalışan şüpheli, devriye görevindeki çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı, kendisini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp para isteyenlere itibar etmemeleri konusunda tekrar bilgilendirmek istiyoruz. Lütfen birikimlerinizi, çalışmak, üretmek yerine anlık dalgınlığınızdan yararlanarak almak isteyenlere göndermeyin. Bunlara asla inanmayın. Bu tür aramalarda telefonunuzu derhal kapatın ve en yakın birimimize gelerek ihbar ediniz." ifadeleri yer aldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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