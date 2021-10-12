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Trabzon'da kan bağışında bulunacak 1461 kişiye Trabzonspor forması hediye edilecek

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da kan bağışında bulunacak 1461 kişiye Trabzonspor forması hediye edilecek

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor Kulübünce dün başlatılan "Anca Beraber Kanca Beraber" adlı kampanyada, kan bağışçılarına hediye edileceği duyurulan Trabzonspor forma sayısı 661'den 1461'e çıkarıldı.

TRABZON (AA) - Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor Kulübünce dün başlatılan "Anca Beraber Kanca Beraber" adlı kampanyada, kan bağışçılarına hediye edileceği duyurulan Trabzonspor forma sayısı 661'den 1461'e çıkarıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 24 Ekim'e kadar sürecek kampanya dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda konuşlandırılan tırı ziyaret etti.

Buradaki vatandaşlarla sohbet eden Vali Ustaoğlu, AA muhabirine, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın desteğiyle kan bağışında bulunan vatandaşlara verilecek forma sayısının 1461'e çıkarıldığını söyledi.

Vali Ustaoğlu, dün başlatılan kampanya kapsamında yanında iki kişi getiren vatandaşa bir Trabzonspor forması hediye edildiğinin duyurulduğunu hatırlatarak, "Biz vatandaşları teşvik etme adına bugün bunu değiştirdik, kan bağışında bulunan her kişiye bir forma hediye edeceğiz. Tabii bu, 1461 ile sınırlı olacak." dedi.

Amaçlarının hem vatandaşları kan bağışına teşvik etmek hem de Kovid-19 sürecinde azalan kan stoklarına katkı sağlamak olduğuna işaret eden Ustaoğlu, bu kampanyayla Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezinin ihtiyacının karşılanacağını kaydetti.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı

Ustaoğlu, Süper Lig'de 17 Ekim Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının centilmenlik içerisinde geçmesini temenni ederek, "Tabii ki burada ev sahibi olacağız. İnşallah iyi bir şekilde Fenerbahçe Kulübümüzü ilimizde ağırlayacağız ve güzel bir müsabaka sonucunda da herhangi bir sıkıntı olmadan iyi bir şekilde bu müsabakanın geçmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran ise vatandaşların ilgi gösterdiği kampanyayla kan stoklarına çok ciddi katkı sağlanacağını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a başarılar dileyen Baran, "Tüm kalbimizle kazanacağımızı düşünüyoruz. Umarım her iki takım açısından da güzel bir müsabaka olur." ifadesini kullandı.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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