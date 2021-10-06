Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) eğitim gören 50 öğrenci, yemek yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) eğitim gören 50 öğrenci, yemek yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, KTÜ Tıp Fakültesi'ndeki yemekhanede yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan öğrenciler, Farabi Hastanesi acil servisine gitti.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle bir süre gözlem altında tutulan 50 öğrenci, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından üniversite yönetimi tarafından inceleme başlatıldı.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin yemek hizmetinin Nejmi Kırkbir Öğrenci Yemekhanesi mutfağında gıda teknikeri ve iki aşçı denetiminde sağlandığı belirtildi.

İlk aşamada malzeme kabul bölümüne gelen ürünlerin gerekli kontrolleri yapılarak mutfağa alındığı, malzemenin mutfağa girişinden hazırlanması ve pişirilmesine kadar tüm aşamalarında denetimler yapıldığı ve olabilecek aksaklıkların takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, 5 Ekim'de gelen et ürününün kabulünde bir sıkıntıyla karşılaşılmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yemekler servis edilmeden önce sorumlu gıda mühendisi ve 2 aşçı tarafından hazırlanan yemeklerin her çeşidinden yenilerek kontrolleri yapılmış ve servise çıkartılmıştır. Yemek servisi ve dağıtımında kullanılan malzemelerin temizliğine gereken özen gösterilmekte olup yemeklerin ilçelere ve yerleşkemizde bulunan Tıp Fakültesi ve personel yemek salonlarına ulaştırılması çelik kaplar aracılığıyla sağlanmaktadır. Tıp Fakültesi öğrenci yemekhanesi ile ilçelerdeki yemekhanelerde 5 Ekim'de gıda zehirlenmesi meydana gelmesi neticesinde 6 Ekim Çarşamba günü Nejmi Kırkbir Öğrenci Yemekhanesinde öğrencilerle yapılan birebir görüşmede, bu yemekhanede yemek yiyen öğrencilerde, yemek ile ilgili herhangi bir şikayet olmadığı tespit edilmiştir."

Günlük pişirilen yemeklerin her çeşidinden steril kaplara yeterli miktarda alınarak 72 saat bekletildiği bildirilen açıklamada, "6 Ekim Çarşamba günü Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelinerek yemek numuneleri teslim alınmış ve analize gönderilmiştir. Yemek numunelerinin analiz sonucu geldiğinde, vuku bulan duruma ilişkin şikayetlerin yemekten mi yoksa taşıma zincirinden mi kaynaklandığı daha net olarak anlaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Meral Akşener Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:45:27. #1.13#