Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu - Haberler
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Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) eğitim gören 50 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından hastanede tedavi altına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) eğitim gören 50 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, KTÜ Tıp Fakültesi'ndeki yemekhanede yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan öğrenciler, Farabi Hastanesi acil servisine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle bir süre gözlem altında tutulan 50 öğrenci, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Öğrencilerin, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından üniversite yönetimi tarafından inceleme başlatıldı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu - Haberler
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