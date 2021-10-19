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Trabzon'da gerginliği polis önledi

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel
Trabzon'da gerginliği polis önledi

TRABZON'da yolda yürüyen kişi, 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

TRABZON'da yolda yürüyen kişi, 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Dövülen kişinin, kendisine saldıranların 'terörist' olduğunu öne sürmesi üzerine çevrede toplananlar 4 şüpheliyi linç etmek istedi. Polisin araya girerek uyardığı kalabalık dağıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişi, parkı çevreleyen kaldırımda yürürken yanına yaklaşan 61 ADN 646 plakalı otomobilden inen 1'i kadın, 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Dövülen kişi bağırarak, saldırganların terörist olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine bölgede toplanan kalabalık, saldırganları linç etmek istedi. Polisin araya girmesiyle gerginlik önlendi. Gruptakiler, farklı polis araçlarına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Kavgada yaralanan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kişi ise alandaki polis noktasına götürüldü. Yapılan araştırmada saldırgan grubun terörle herhangi bir bağlantısının olmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Trabzon'da gerginliği polis önledi

Trabzon'da gerginliği polis önledi

Trabzon'da gerginliği polis önledi

Trabzon'da gerginliği polis önledi

Trabzon'da gerginliği polis önledi

Trabzon'da gerginliği polis önledi

Trabzon'da gerginliği polis önledi

Trabzon'da gerginliği polis önledi

Trabzon'da gerginliği polis önledi

Trabzon'da gerginliği polis önledi

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri
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