Trabzon'da fındık üreticilerine fidan dağıtımı yapılacak

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi kapsamında fındık fidanı dağıtımlarının bu yıl da süreceğini belirtti.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, projenin 2013 yılında uygulamaya konulduğunu ifade ederek, yaşlı fındık bahçelerinin yenilenmesinin teşviki için örnek bahçe oluşturulacak üreticilere kasım ve aralık aylarında fındık fidanı temin edildiğini anımsattı.

Sektörle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edeceklerine işaret eden Arslantürk, "Önceliği tek gövde sistemi ile dikim yapacaklara vererek fidan dağıtımını bu yıl da sürdüreceğiz. Fidanların büyük kısmını geç açtığı için soğuğa dayanıklı olup, verimi de yüksek olan 'Yomra sivrisi' olarak adlandırdığımız melez çeşit teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Arslantürk, oluşturulacak bahçelere gereken ilgi ve hassasiyetin gösterildiği takdirde 6-7 yılda dekarda 200 kilogramlık kaliteli verimin üzerine çıkılabildiğini, 9-10 yılın sonunda ise bu rakamın 400 kilograma kadar ulaşabildiğini vurguladı.

Üreticilerin fidan taleplerini 20 Ekim tarihine kadar TTB ve ilçelerdeki fındık tüccarlarına iletebileceğini aktaran Arslantürk, taleplerin bir komisyon tarafından değerlendirildikten sonra başvuru sahiplerinin bilgilendirileceğini kaydetti.