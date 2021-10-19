Trabzon'da FETÖ üyesi 2 şahıs yakalandı - Haberler
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Trabzon'da FETÖ üyesi 2 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trabzon'da FETÖ üyesi 2 şahıs yakalandı

Trabzon'da polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs yakalandı.

Trabzon'da polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) üyesi olmaktan aranan 2 şahıs yapılan koordineli çalışma sonrası yakalandı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. isimli şahıs ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.F.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - TRABZON

Trabzon'da FETÖ üyesi 2 şahıs yakalandı

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