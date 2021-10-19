Trabzon'da FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı - Haberler
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Trabzon'da FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.F.Ş. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. gözaltına alındı.

İki hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

 Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖPDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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