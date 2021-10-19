Trabzon'da FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.F.Ş. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. gözaltına alındı.

İki hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.