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Trabzon'da derede erkek cesedi bulundu

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da derede erkek cesedi bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

Eski Değirmendere Köprüsü'nün altında bulunan derede hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. 112 Acil Servis ekipleri ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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