Trabzon'da dere ıslahı çalışmaları kapsamında taşkın riskleri azaltıldı

TRABZON (AA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trabzon'da yapımı tamamlanan Vakfıkebir ve Tonya ilçelerinde yapımı tamamlanan dere ıslahı çalışmaları kapsamında taşkın risklerinin minimize edildiğini bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün Trabzon'a yaptığı yatırımlarla, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirtti.

Trabzon'da da son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki taşkın risklerinin azaltılmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Trabzon ilimizde DSİ Genel Müdürlüğü olarak içmesuyu ve arıtma tesislerinin yanı sıra, estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah çalışmalarıyla da halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Trabzon ilimizde yapımı tamamlanan Vakfıkebir Tonya Fol Deresi Islahı 2. Kısım işi birlikte Vakfıkebir ve Tonya ilçelerimizdeki taşkın risklerini minimize etmiş olduk. Vakfıkebir Tonya Fol Deresi Islahı 2. Kısım işi kapsamında, 15 bin 524 metre kargir duvar, 18 bin 105 metre ferforje korkuluk, 6 adet tersip bendi, 2 adet seki, 9 adet menfez, 13 adet yaya 3 adet ise araç geçiş köprüsü yapılmıştır."

Yıldız, Fol Deresi vadisinde halen yapılması planlanan çalışmaların olduğunu işaret ederek, "Bu işimizin 3. Kısım ihalesini de yapıp, bu vadiyi kısım kısım ıslah etmiş olacağız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği adına, üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bu taşkın kontrol tesislerimizle birlikte, ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz'de, taşkın risklerini önemli ölçüde azaltmış olacağız." ifadelerine yer verildi.