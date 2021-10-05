Trabzon'da 'çakarlı' araç kullanımına 2 bin 678 lira ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da "çakarlı" araç kullanımına 2 bin 678 lira ceza

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da

Trabzon'da, çakarlı aracın sürücüsü ve sahibine toplam 2 bin 678 lira ceza verildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, çakarlı aracın sürücüsü ve sahibine toplam 2 bin 678 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir aracın çakar kullandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan uygulamada durdurulan araçta yapılan incelemede, çakar tespit edildi.

Çakarı söktürülen aracın sürücüsüne ve araç sahibine 1339'ar lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Ortahisar ilçesinde yapılan denetimlerde abartılı egzoz kullanan bir araç trafikten men edildi, sürücüye ise idari para cezası uygulanarak 20 ceza puanı düşürüldü.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

 Doğu Karadeniz için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Doğu Karadeniz için "çok kuvvetli yağış" uyarısı

 İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Kubilay Aka Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Ahmet Nur Çebi Mesut Özil Ersun Yanal Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzon'da 'çakarlı' araç kullanımına 2 bin 678 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:20:08. #1.11#