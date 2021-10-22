Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
TRABZON (AA) - Trabzon'da hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "silahla tehdit" suçundan hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri