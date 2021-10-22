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Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı

Trabzon'da hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "silahla tehdit" suçundan hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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