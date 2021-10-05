Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'un Of ilçesinde hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda "silahlı yağma-gasp" suçundan hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y, yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından E.Y, cezaevine teslim edildi.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri