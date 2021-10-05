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Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinde hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda "silahlı yağma-gasp" suçundan hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından E.Y, cezaevine teslim edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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