Trabzon'da 'Anca Beraber Kanca Beraber' kan bağışı kampanyası devam ediyor - Haberler
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Trabzon'da "Anca Beraber Kanca Beraber" kan bağışı kampanyası devam ediyor

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Trabzon'da

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor Kulübünce 11 Ekim'de başlatılan Anca Beraber Kanca Beraber kan bağışı kampanyası devam ediyor.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor Kulübünce 11 Ekim'de başlatılan Anca Beraber Kanca Beraber kan bağışı kampanyası devam ediyor.

Kampanya kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda konuşlandırılan TIR önünde, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Görevliler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyarılan vatandaşlardan bazıları da bağış için TIR'ın yakınındaki Türk Kızılay Kan Alma Birimini tercih etti. Kampanyaya gösterilen ilgi gerçekten takdirlik.

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Haber: Trabzon'da 'Anca Beraber Kanca Beraber' kan bağışı kampanyası devam ediyor - Haberler
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