Trabzon'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

TRABZON (AA) - Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 8 düzensiz göçmen Trabzon'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 8 göçmen, Trabzon Göç İdaresi'ne teslim edildi.