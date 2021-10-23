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Trabzon'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 8 düzensiz göçmen Trabzon'da yakalandı.

TRABZON (AA) - Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 8 düzensiz göçmen Trabzon'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 8 göçmen, Trabzon Göç İdaresi'ne teslim edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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