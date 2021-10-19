Trabzon'da "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi" açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi"nin açılışı Trabzon'da gerçekleşti.

Yunus Emre'nin vefatının 700'ncü yıl dönümü dolayısıyla enstitünün atölyelerinde hazırlanan Yunus Emre sergisi Eskişehir Valiliği himayesinde Van, Urfa, Trabzon, İzmir, Antalya, İstanbul ve Ankara olmak üzere 7 ayrı ilde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Sergiyi gezen Vali Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, kamu kurum müdürleri ile sanatseverler, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Turna Gülşen'den sergiyle ilgili bilgi aldı.

Gülşen, AA muhabirine, Eskişehir Valiliğinin himayelerinde gerçekleştirilen proje kapsamında Yunus Emre'yi Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 ilde açtıkları sergiler ile tanıttıklarını söyledi.

Serginin ikinci durağının Trabzon olduğunu ifade eden Gülşen, "Gittiğimiz yerlerde aldığımız intibalar bizi çok heyecanlandırdı. 'Biz, size Yunus'u getirdik.' dedik ama herkeste Yunus'u gördük. ve bundan çok mutlu olduk. Gönlümüzün gözüyle el emeğimizle yaptığımız ürünlerimizi bugün de Trabzonlularla paylaşmaya geldik." dedi.

Gülşen, eserlerin 3 yılda hazırlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kıyafetlerimizin kumaşları tezgahlarda dokunarak, tek tek iğne ve iplik kullanılarak elde dikildi. Sergimizde bulunan tablolarımız ve diğer eserlerimiz de tamamen elde yapıldı. Heybelerimizi kendimiz dokuduk. Yunus deyince akla alıç, heybe ve buğday gelir. Biz bu üç konu üzerinde çok yoğunlaştık ve Yunus Emre'miz için 91 parça ürün hazırladık."

Trabzon'dan sonra Şanlıurfa'ya gideceklerini aktaran Gülşen, "Son durağımız ise Ankara olacak. Yunus Emre'nin felsefesini anlamak ve anlatmak bizim boynumuzun borcu oldu. Çünkü Yunus Emre'yi, Eskişehir'den tüm Türkiye'ye tanıtmak için sergimizi 7 bölgemizde vatandaşlarımızla buluşturacağız." diye konuştu.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina ise serginin 2 gün boyunca açık kalacağını söyledi.

Karabina, Eskişehir Valiliğin himayelerinde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan sergiyi Trabzon'da misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.