Trabzon'da 3 kilogram esrar ele geçirildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da 3 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 kilo 77 gram esrar, 59 gram kenevir tohumu, 42 sentetik hap, bir miktar da metamfetamin ile bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren 1945 lira ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.