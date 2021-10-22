Trabzon'da 3 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da 3 kilogram esrar ele geçirildi

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzon'da 3 kilogram esrar ele geçirildi

Trabzon'da 3 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da 3 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 kilo 77 gram esrar, 59 gram kenevir tohumu, 42 sentetik hap, bir miktar da metamfetamin ile bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren 1945 lira ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title