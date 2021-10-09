Trabzon'da 106 yaşında Kovid-19'u yenen Nuriye Özkan'dan aşı çağrısı Açıklaması - Haberler
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Trabzon'da 106 yaşında Kovid-19'u yenen Nuriye Özkan'dan aşı çağrısı Açıklaması

AA / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Trabzon'da 106 yaşında Kovid-19'u yenen Nuriye Özkan'dan aşı çağrısı Açıklaması

Trabzon'da, 106 yaşındaki Nuriye Özkan, evinde gördüğü tedavi ile yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'da, 106 yaşındaki Nuriye Özkan, evinde gördüğü tedavi ile yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.

Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi'nde oğlu Temel Özkan (57) ve gelini Fatma Özkan (63) ile yaşayan Nuriye Özkan'ın yüksek ateş belirtisi ile gittiği hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Aynı gün ateş şikayeti baş gösteren Fatma Özkan'ın koronavirüs testi de pozitif çıktı.

Evde karantinaya alınan gelin-kaynana, tedavinin ardından virüsü yendi.

106 yaşındaki Nuriye Özkan, AA muhabirine, çeşitli rahatsızlıkları olduğunu ve yaşlılığı dolayısıyla zaman zaman zorluklar yaşadığını söyledi.

Koronavirüsü aşı sayesinde hastaneye yatmadan atlattığını dile getiren Özkan, "Ben iki aşımı da olmuştum. Aşılar sayesinde iyi atlattım. Şükür olsun Allah'ıma. Herkes, aklı olan gitsin aşısını yaptırsın. Şimdi gitsem yine aşı yaptırırım. Aşı yaptırmanın bir zoru yok. Kimisi istemiyor, korkuyor. Bundan korkacak bir şey yok. O kadar gidiyorsun, iğneleri yaptırıyorsun, bunu duymuyorsun bile. Niye kaçıyorsun bundan? O kadar zahmeti çekene kadar onu vurulsan ne olurdu?" ifadesini kullandı.

"Çok çektim ama şükrolsun, demek ki ömrüm vardı." diyen Özkan, aşı yaptırmayanlara da çağrıda bulunarak, "Benden onlara tavsiye; hiç korkmasınlar, bunun bir zorluğu yoktur. İki kere omuzumdan iğne yaptılar, hiç duymadım. Aklı olan aşısını yaptırsın. Yaptırmayan hiç iyi bir şey yapmıyor. Devlete kökten teşekkür ediyorum. Allah ömrünü uzun etsin." diye konuştu.

Temel Özkan da eşi ve annesinin testlerinin pozitif çıkmasına rağmen kendisinin iki kez testinin de negatif çıktığını söyledi.

Karantina süresince eşine ve annesine baktığını ve onların ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini belirten Özkan, yaptırdıkları Kovid-19 aşıları sayesinde hastalığı evde atlattıklarını dile getirdi.

Vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunan Özkan şöyle konuştu:

"Bunun ehemmiyeti aşılarımızı zamanında yaptırmak. Önce annem aşısını yaptırdı, sonra sıra bize gelince aşımızı olduk. Aşıların sayesinde annem ve hanım bunu atlattı. Aşım sayesinde ben de belki virüsü almadım. Bütün herkese aşı vurulmayı tavsiye ederim. 'Ben sosyal medyada baktım, bu yaramıyor, şu zararı var.' falan diyorlar. Kimse buna aldanmasın. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını düzenli takip ediyoruz, izliyoruz. Bu yönden Sağlık Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Gerçekten aşının faydası var."

Trabzon'da 106 yaşında Kovid-19'u yenen Nuriye Özkan'dan aşı çağrısı Açıklaması

Trabzon'da 106 yaşında Kovid-19'u yenen Nuriye Özkan'dan aşı çağrısı Açıklaması

Trabzon'da 106 yaşında Kovid-19'u yenen Nuriye Özkan'dan aşı çağrısı Açıklaması

Trabzon'da 106 yaşında Kovid-19'u yenen Nuriye Özkan'dan aşı çağrısı Açıklaması

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri
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