Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu çalışmaları yerinde inceledi - Haberler
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu çalışmaları yerinde inceledi

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu çalışmaları yerinde inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, devam eden altyapı ve üst yapı çalışmalarını denetledi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, devam eden altyapı ve üst yapı çalışmalarını denetledi.

Zorluoğlu, İskele, Gazipaşa, Cumhuriyet, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Pazarkapı Mahallesi ve Uzunsokak'ta devam eden çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş, Gazipaşa ve Cumhuriyet caddeleri ile Uzunsokak'ta yürütülen altyapı çalışmalarının bittiğini belirten Zorluoğlu, "Bu bölgede uyguladığımız çok özel planlamalar sonucunda altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi titizlikle üst yapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında inanıyoruz ki Trabzon'un çehresi çok güzel olacak." dedi.

Zorluoğlu'na TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Gürcan Başar ile ilgili daire müdürleri de eşlik etti.

Pazarkapı Mahallesinde Zorluoğlu ile bir araya gelen vatandaşlar ise çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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