TR / Bilkent Universitesi - GRA Seminer: Keep Calm and Be Aware, Dr. S. Başak Soyluoğlu, 12: 30 27 Ekim (TR)

Venue. Department of Graphic Design/ FB309

Seminer Türkçe'dir.

Dr. Başak S. Soyluoğlu tarafından verilecek olan SAKİN OL ve FARKINA VAR isimli seminer, Kanser nedir, Kansere karşı nasıl önlemler alabiliriz konularını barındıran bir sunumdur. Bu seminer Kanser Farkındalığını yükseltmek amacıyla düzenlenmektedir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Soyluoğlu, 2003'ten bu yana Bilkent Sağlık Merkezinde çalışmakta ve cinsel sağlık konularında danışmanlık vermektedir. Son on yıldır, lise ve üniversiteli genç kızlar için verdiği "Genç Kız Olmanın Dayanılmaz Hafifliği" isimli eğitimlerinin yanı sıra İlk Yardım eğitmeni olarak da görev yapmaktadır. Bunlara ek olarak, 2006 yılından beri de 'Sigarasız Bilkent - Sigarasız Gençlik' seminerleriyle de Bilkent Üniversitesi öğrencilerine danışmanlık vermektedir.

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