TR/ Bilkent Universitesi - Dr. Demir'e Özel Onur Ödülü

Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir Türk Fizik Derneği 2021 Özel Onur Ödülü'ne layık görüldü.

UNAM Direktörü ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Fizik Bölümü ile Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir, Türk Fizik Derneği'nin 2021 Uluslararası Özel Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Dernek, ödülünü bu yıl Bodrum'da her yıl düzenlenen uluslararası fizik konferansında 1 Eylül'deki törenle Prof. Demir'e takdim etti.

Prof. Demir, yarı iletken nanokristal optoelektronik ve nanofotonik alanında çalışmaktadır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri