Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı
AA / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.
TOSYA, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kesgin, törende yaptığı konuşmada, haftanın anlam ve önemine değindi. Törenin ardından katılımcılarla kortej gerçekleştirildi.
Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri