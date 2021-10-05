'TOSUNCUK' MEHMET AYDIN'IN 2 BİN 608 YILA KADAR DAHA HAPSİ İSTENDİ

ÇİFTLİK BANK kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve yöneticileri hakkında toplamda 2 milyon 278 bin 393 lira mağduriyeti olan 130 kişinin şikayetçi olmasına ilişkin 75 sayfalık yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede Aydın'ın o dönem Rus sitelerinde yaygın olan 'Çılgın Tavuklar' isimli oyundan esinlendiği, sisteme yeni katılımcıların dahil edilerek yatırılan paraların artırılması yönünde piramit satış içerikli bir sistem oluşturduğu öne sürüldü. İddianamede Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dosyayla birleştirilmesi talep edildi. İddianame birleştirilirse Aydın'ın önceki iddianameyle birlikte 77 bin 868 yıla kadar hapsi istenenmiş olacak.

17 KİŞİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA YER ALDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 75 sayfalık iddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Ahmet Furkan Ferman, Cafer Çolak, Cengiz Samur, Cudi Cumhur Yurdakul, Düzgün Genç, Fehmi Suat Emur, Hakan Soysal, Hakkı Cangül, Kalender Kemal, Koray Hasgül, Niyazi Karakoç, Osman Naim Kaya, Savaş Yıkılmaz, Serdal Dostdoğru ve Umeyr Karakoç'un aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede "Çiftlikbank" oyununun işleyişi, katılımcılardan alınan paranın toplanma süreci, bayilik sistemi, firma tarafından yapılan yatırımlar anlatıldı. Şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadelerine de yer verilen iddianamede, Aydın'ın "Üzerime atılı suçları işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği hatırlatıldı.

4 ŞÜPHELİ HALA FİRARİ

"ÇILGIN TAVUKLAR" OYUNUNDAN BAHSEDİYORDU

PİRAMİT SATIŞ İÇERİKLİ BİR SİSTEM

GERÇEKTEN YATIRIM YAPILIŞIYORMUŞ İZLENİMİ YARATMAYA ÇALIŞILDI

KARLI İZLENİM VERİLMESİ AMACIYLA BİTCOİN TESİSİ KURULDU

SUÇTAN ELDE EDİLEN PARALAR PAYLAŞILDI

130 KİŞİ TOPLAMDA 2 MİLYON 278 BİN LİRA DEĞERİNDE MAĞDUR

2 BİN 608'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Cengiz Samur'un da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamenin İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dosyayla birleştirilmesi talep edildi. İddianame kabul edilirse Mehmet Aydın'ın 23 bin 364 yıldan 77 bin 868 yıla kadar hapsi istenmiş olacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri