Torunundan 67 yaşına giren babaannesine doğum günü sürprizi - Haberler
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Torunundan 67 yaşına giren babaannesine doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Torunundan 67 yaşına giren babaannesine doğum günü sürprizi

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Demiremek köyünde 67 yaşına giren Heftsede Tefrul için torunun talebiyle "Mutlu Çocuklar, Mutlu Yarınlar" ekibi tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.

SİİRT (İHA) - Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Demiremek köyünde 67 yaşına giren Heftsede Tefrul için torunun talebiyle "Mutlu Çocuklar, Mutlu Yarınlar" ekibi tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.

Eruh'un Demiremek köyünde yaşayan 12 yaşındaki İrem Tefrul, babaannesine doğum günü sürprizi yaparak hayalini gerçekleştirdi. Minik Tefrul, babaannesine doğum günü sürprizi yapabilmek için "Mutlu Çocuklar, Mutlu Yarınlar" ekibine müracaat etti. Eruh Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Tefrul, minik öğrencinin bu isteğini kırmayıp, babaannesine köy okulunun bahçesinde doğum günü kutlaması yaparak hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Torun ve babaannesinin mutluluklarına şahit olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Tefrul, "Mutlu Çocuklar, Mutlu Yarınlar ekibi olarak bugünkü yolculuğumuz Eruh Demiremek köyünedir. Bu köydeki bir miniğimizin bizden bir talebi vardı. Çocuğumuzun tek hayali, ninesine bir doğum günü partisi düzenlemekti. Biz de onun bu hayalini gerçekleştirmek için yola çıktık" dedi.

Minik öğrenci İrem Tefrul, bu isteğini kırmayıp yerine getiren okul müdürü İbrahim Tefrul'a teşekkür etti. - SİİRT

Torunundan 67 yaşına giren babaannesine doğum günü sürprizi

Torunundan 67 yaşına giren babaannesine doğum günü sürprizi

Torunundan 67 yaşına giren babaannesine doğum günü sürprizi

Torunundan 67 yaşına giren babaannesine doğum günü sürprizi

Torunundan 67 yaşına giren babaannesine doğum günü sürprizi

Torunundan 67 yaşına giren babaannesine doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Torunundan 67 yaşına giren babaannesine doğum günü sürprizi - Haberler
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