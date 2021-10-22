Torino - Genoa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Torino - Genoa maçı şifresiz mi?
Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Torino - Genoa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Torino - Genoa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray Lazio karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Torino - Genoa maçı şifresiz mi? Torino - Genoa maçı hakemi kim? Torino - Genoa maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Torino - Genoa, Serie A maçı, 22.09.2021 Cuma bugün saat 19.30'da oynanacak.
Torino - Genoa maçı S Sport platformundan yayınlanacak.
Torino - Genoa maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.
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