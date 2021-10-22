Torino - Genoa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Torino - Genoa maçı şifresiz mi?

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray Lazio karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Torino - Genoa maçı şifresiz mi? Torino - Genoa maçı hakemi kim? Torino - Genoa maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

TORİNO - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Torino - Genoa, Serie A maçı, 22.09.2021 Cuma bugün saat 19.30'da oynanacak.

TORİNO - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino - Genoa maçı S Sport platformundan yayınlanacak.

TORİNO - GENOA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Torino - Genoa maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

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