Tören alanında heyecandan baygınlık geçiren çocuğa ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı - Haberler
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Tören alanında heyecandan baygınlık geçiren çocuğa ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Güncel

Tören alanında heyecandan baygınlık geçiren çocuğa ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, kutlamalar sırasında heyecanlanarak bayılan çocuğa ilk müdahaleyi tören alanında olan doktor...

KIRŞEHİR (İHA) - Tören alanında heyecandan baygınlık geçiren çocuğa ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, kutlamalar sırasında heyecanlanarak bayılan çocuğa ilk müdahaleyi tören alanında olan doktor Milletvekili Metin İlhan yaptı.

Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İlk olarak Kırşehir Valisi İbrahim Akın, makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Cacabey Meydanı'nda devam etti. Burada, bir konuşma yapan Vali Akın, "Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yılı kutlamaları coşkusunu yaşıyoruz. Dünyaya kurtuluş savaşında tam bağımsızlık net gösterilmiştir. Cumhuriyet bize bırakılan en kıymetli mirastır. Ülkemizin geleceği milletin huzur ve refahı için çalışma devletimiz devam edecektir. Şer odakları bölücü faaliyetlerine devam etmektedir. Aziz milletimiz ise gerekli cevabı vermektedir" diye konuştu.

Heyecandan bayıldı

Vali İbrahim Akın'ın konuşmasının ardından Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı alanda sahne aldı. Bu sırada tören alanında heyecanlandığı öğrenilen Sağlık Meslek Lisesi Öğrencisi Ebubekir Serim, baygınlık geçirdi. Öğrenciye ilk müdahaleyi protokolde bulunan ve doktor olan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan yaptı. Ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Serim, tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenlenen tören genç sporcuların gösterileri ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Tören alanında heyecandan baygınlık geçiren çocuğa ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı

Tören alanında heyecandan baygınlık geçiren çocuğa ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı

Tören alanında heyecandan baygınlık geçiren çocuğa ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı

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