Torbalı Belediye Meclisi, 'kırsal mahalle' düzenlemesini onayladı - Haberler
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Torbalı Belediye Meclisi, "kırsal mahalle" düzenlemesini onayladı

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
Torbalı Belediye Meclisi,

İzmir'in Torbalı ilçesinde bazı yerleşim yerlerinin "kırsal mahalle" statüsü kazanması için yapılan düzenleme Belediye Meclisinden oy birliğiyle geçti.

TORBALI, İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bazı yerleşim yerlerinin "kırsal mahalle" statüsü kazanması için yapılan düzenleme Belediye Meclisinden oy birliğiyle geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine "kırsal mahalle" statüsü kazandırılması konusu Belediye Meclisinde görüşüldü.

Görüşmede, Torbalı'da daha önce köy veya belde olan 47 mahallenin "kırsal mahalle", Ayrancılar İnönü Mahallesi'nin bir bölümünün ise "kırsal yerleşik alan" olarak düzenlenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

Düzenleme, 90 gün içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, düzenlemenin oy birliğiyle geçmesinin önemli olduğunu belirterek, meclis üyelerine teşekkür etti.

Düzenlemenin, kırsal mahalle olarak tanımlanacak köylerde yaşayanlara kolaylık sağlayacağını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bu belediyemiz için gelir kaybına neden olsa da biz, köylülerimize, vatandaşlarımıza en iyi hizmetlerde buluşmak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer de kırsal mahalle konusundaki düzenlemenin bir an önce hayata geçmesi için belediyelerimize destek sözü vermişti. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyemizin meclisinde de kısa sürede bu düzenleme geçecektir."

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
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