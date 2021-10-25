Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali Tanıtım Toplantısı Yapıldı

NİĞDE (Habermetre) - 30 Ekim Cumartesi Günü başlayacak ve çeşitli etkinliklerle iki gün boyunca devam edecek olan Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali tanıtım toplantısı Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, bir kenti tanıtmanın en iyi yollarından birisinin de festivaller olduğunu belirtti.

30 Ekimde yapılacak festivale tüm vatandaşlarımızı davet eden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, Niğdelilerin festivale sahip çıkmasını istedi.

Yapılacak festivalin tanıtım konusunda bir dönüm noktası olduğunun altını çizdiği konuşmasında Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, "Binlerce yıldır farklı kültürlerle yoğrulmuş, yüzlerce medeniyetin izlerini ilk günkü gibi muhafaza etmiş ilimiz Niğde'nin ülkemizde ve tüm dünyada tanınırlığını artırmak ve bu doğrultuda ilimize yerli ve yabancı ziyaretçileri çekmek üzere 2017 yılında "Marka Kent Niğde" projesini hayata geçirmiştik. Uzun soluklu bu süre zarfında Ketençimen Kayak Merkezi, Çiftehan Çevre Düzenlemesi, Yeşilburç Turizm Köyü, Lavanta bahçeleri, Kent Müzesi, Kalenin kentsel dönüşümü gibi çeşitli çalışmalar başlattık ve görüyoruz ki; projemiz, emin adımlarla ilerlerken beraberinde de olumlu sonuçları doğuruyor.

Tabi bu çalışmalar projenin sadece bir ayağını oluşturuyor. Bu kadar tarım çeşitliliğinin olduğu bir şehirde sadece tarihi ve doğal güzellikleri ön plana çıkarmak tanıtımda eksik kalmış olur. Bu nedenle tüm bunların yanında farklı etkinliklerle de Niğde'nin tarımda da Marka olduğunu hatırlatmak ve adını gündemde tutmak gerekiyor.

Unutmayacağımız en önemli konu her etkinlik ilimizin tanıtımına önemli bir katkı sunacaktır. Bizler bundan yola çıkarak Marka Kent Niğde Projesini hayata geçirdiğimizde bir karar daha almıştık. Her ay bir festival düzenleyerek 12 ay 12 festival dedik. Maalesef pandemi nedeni ile bunu bir süre ertelemek mecburiyetinde kalmıştık.

İşte bugün aldığımız kararı uygulama zamanının geldiği düşüncesi ile startı yine adı Niğde 'siz anılmayan Niğde'nin markası olan Niğde patatesinin festivalini düzenleyerek vermiş oluyoruz.

Dünyanın en önemli besin kaynaklarından birisi olan patates, ülkemizde de en fazla üretilen ve tüketilen besinlerin başında gelmektedir. Ülkemizde %13'lük üretimle Türkiye 1. 'si ise Niğde'dir.

Böylesine önemli bir değeri tanıtmamız gerekiyor. Tanıtım yaparken de ilk önceliğimiz marka değerimizi arttırıp marka kent olma yolunda hızla ilerlemektir.

Bu aslında bir dönüm noktası…

Bu festivale vatandaşlarımızın, özellikle de Niğde'de yaşayan ve farklı illerde ikamet Niğdelilerin sahip çıkması çok önemli. Bizler elimizden gelen desteği veriyoruz. ancak Kamu eliyle yapılan işler desteklenmedikçe bir yere kadar ilerler. Bizler öncülük etsek te halkın desteği ile bu tür etkinliklerden daha fazla verim elde edileceğini düşünüyorum. Bu nedenle festivalin geleceği için vatandaşlarımızın sahip çıkması oldukça önem taşıyor. Niğdeli esnaf ve üreticimizin de bu festivale destek olmasını bekliyoruz.

Yine patates hasadının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarla denk gelmesi nedeni ile festivalin 30 Ekimde yapılarak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla bütünleştirilmesi ve Cumhuriyet Bayramının daha coşkulu kutlanmasını hedefledik.

Ben sözlerime son verirken organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Niğde'de 30 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek olan Patates Festivaline tüm patates severleri Patatesin Başkentine bekliyoruz. "Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde Sizi Patates Festivaline Çağırıyor" diyorum.

Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'in konuşmalarının ardından basın mensuplarına ve katılımcılara tamamı patatesten yapılmış yemeklerin ve çeşitli ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri