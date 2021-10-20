TOPRAKTAN İHRACATA

Özel eğitim öğrencilerinin yaparak, yaşayarak öğrenme yoluyla yaşama hazırlanmaları amacıyla, öğretmenlerin rehberliğinde seramik ve cam teknolojisi alanı atölyesinde, toprak ürünlerinin sırlanması, silikonlanması, etiketlenmesi ve paketlenmesi gibi işlemler yapılıyor.

Böylece öğrencilerin günlük hayata dair öz güven duyguları, sabır, hoşgörü ve iletişim becerileri de en üst düzeye çıkıyor.

Öğrencilerin ürettikleri ürünler 82 ülkeye ihraç edilirken protokol kapsamında, Viapot Toprak Ürünleri San. ve Ltd. Şti. tarafından mezun öğrencilere istihdam sağlanması da öngörülüyor.

Özel çocukların eğitim gördüğü özel eğitim meslek okullarında bu tür iş birliklerinin kapsamı genişletilerek öğrencilerin gelecek kaygısının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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