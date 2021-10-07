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Toprağa verilen kargo görevlisinin köpeği defin sırasında mezarı başından ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Toprağa verilen kargo görevlisinin köpeği defin sırasında mezarı başından ayrılmadı Düzce'de bir sitede kargo dağıtımı sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kargo görevlisi Ümit Ceylan'ın köpeği mezarı başından ayrılmadı.

DÜZCE (İHA) - Toprağa verilen kargo görevlisinin köpeği defin sırasında mezarı başından ayrılmadı

DÜZCE - Düzce'de bir sitede kargo dağıtımı sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kargo görevlisi Ümit Ceylan'ın köpeği mezarı başından ayrılmadı.

Düzce'de kargo dağıtımı sırasında girdiği bir sitede asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kargo dağıtım görevlisi evli 2 çocuk babası Ümit Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı. Ancak Ümit Ceylan'ın defnedilmesi sırasında duygusal görüntüler yaşandı. Ceylan mezarına defnedildikten sonra mezarı başına gelen Fındık isimli köpeği uzun süre kabirden ayrılmadı. Ümit Ceylan'ın mezarının yanına yatan köpek ayrılmak istemedi. O anlar ise cenaze törenine katılan bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Toprağa verilen kargo görevlisinin köpeği defin sırasında mezarı başından ayrılmadı

Toprağa verilen kargo görevlisinin köpeği defin sırasında mezarı başından ayrılmadı

Toprağa verilen kargo görevlisinin köpeği defin sırasında mezarı başından ayrılmadı

Toprağa verilen kargo görevlisinin köpeği defin sırasında mezarı başından ayrılmadı
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Son Dakika Haberleri
Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı

Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı

 Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşerek hayatını kaybetti

Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşerek hayatını kaybetti
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Haber: Toprağa verilen kargo görevlisinin köpeği defin sırasında mezarı başından ayrılmadı - Haberler
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