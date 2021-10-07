DÜZCE (İHA) - Toprağa verilen kargo görevlisinin köpeği defin sırasında mezarı başından ayrılmadı

DÜZCE - Düzce'de bir sitede kargo dağıtımı sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kargo görevlisi Ümit Ceylan'ın köpeği mezarı başından ayrılmadı.

Düzce'de kargo dağıtımı sırasında girdiği bir sitede asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kargo dağıtım görevlisi evli 2 çocuk babası Ümit Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı. Ancak Ümit Ceylan'ın defnedilmesi sırasında duygusal görüntüler yaşandı. Ceylan mezarına defnedildikten sonra mezarı başına gelen Fındık isimli köpeği uzun süre kabirden ayrılmadı. Ümit Ceylan'ın mezarının yanına yatan köpek ayrılmak istemedi. O anlar ise cenaze törenine katılan bir vatandaş tarafından görüntülendi.