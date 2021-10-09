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Toplu taşıma araçlarına titiz denetim

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Toplu taşıma araçlarına titiz denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilçeler arası yolcu taşıma araçlarında ve şehir içi özel halk otobüslerinde periyodik denetimler gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilçeler arası yolcu taşıma araçlarında ve şehir içi özel halk otobüslerinde periyodik denetimler gerçekleştiriyor. Ulaşım Denetim ekipleri, belirlenen duraklarda sürücü personelin kıyafetlerini, sefer saatlerine uygun hareket etmelerini, araçların yolcu taşıma sayılarını, duraktan yolcu alınırken gösterilen önemi ve araçların temizlik kontrolleri gibi yönetmelikte uyulması gereken kuralları titizlikte denetliyor.

TİCARİ TAKSİLERE DE DENETİM

Ulaşım denetim ekipleri otobüslerin iç kısımdaki denetimlerini yaparken vatandaşlarla bire bir iletişime geçebilmek için özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler vatandaşların belirttiği öneri, talep ve şikayetleri not alarak, eksikliklerin giderilmesi için işlem yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bağlı olarak hizmet veren ticari taksiler de Ulaşım Denetim Şefliği Ekipleri tarafından denetim ve kontrol altında tutuluyor. Ticari taksilerde de araçların ruhsatı, personel çalışma belgesi, taksimetreleri, koltukları, emniyet kemeri gibi birçok maddenin kontrolleri yapılıyor. Denetimlerde gerekli görüldüğü durumlarda sürücülere ve vatandaşlara kurallara uyumla ilgili gerekli açıklamalar yapılıyor. Tespit edilen ihlaller için de yönetmeliklere göre cezai işlemler uygulanıyor.

BİN 329 ARAÇ VE 434 TAKSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim ekipleri tarafından yapılan bu denetimlerde ağustos ve eylül aylarında toplam bin 329 toplu taşıma aracı ve 434 ticari taksi denetime tabi tutuldu. Yönetmeliklere aykırı hareket eden 738 toplu taşıma aracına ve 143 adet ticari taksiye zabıt varakası düzenlendi. Özellikle pandemi kurallarına uyulması için de denetimlerini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

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