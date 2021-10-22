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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI, GREV İPTAL EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Demiryolu İşçileri Sendikası ile İzmir Metro A.Ş. arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı.

İZMİR (DHA) - TÜRKİYE Demiryolu İşçileri Sendikası ile İzmir Metro A.Ş. arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile Metro A.Ş arasındaki 627 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi olumlu sonuçlandı. Taraflar toplu iş sözleşmesini imzalarken, bugün saat 05.00'te yapılacak olan grev ise sonlandırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral, emekçiye, metro emekçisine verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Metro A.Ş. 9. dönem toplu iş sözleşmemizi bu saat itibari ile imzaladık. Burada çalışan arkadaşlarımızın yüzü gülebileceği şekilde, hep baştan da söyledik, eşit iş eşit ücret, büyükşehir başkanının söylemiyle. Geldiğimiz yerlerde çalışanların yüzü güldü, Bundan sonraki hedefimiz diğer sözleşmelerde, daha güzel şartlarda sözleşmeler imzalamak, arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun dedik, detayları onlarla paylaştık" dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI, GREV İPTAL EDİLDİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI, GREV İPTAL EDİLDİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI, GREV İPTAL EDİLDİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI, GREV İPTAL EDİLDİ
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