Topkapı-Mescid-i Selam tramvayında arıza; yolcular raylarda yürüdü

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün akşam yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcular, tramvay yolundan yürüyerek durağa ulaştı. Seferler bir süre sonra normale döndü.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün akşam saat 19.00 sıralarında teknik arıza yaşandı. Tramvayın Mescid-i Selam yönüne giden trenin arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama oldu. Topçular durağında inen bazı kişiler, Rami istasyonuna tramvay yolundan yürüyerek ilerledi. Seferler bir süre sonra normale döndü.