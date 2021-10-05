Topkapı-Mescid-i Selam tramvayında arıza; yolcular raylarda yürüdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Topkapı-Mescid-i Selam tramvayında arıza; yolcular raylarda yürüdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Topkapı-Mescid-i Selam tramvayında arıza; yolcular raylarda yürüdü

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün akşam yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcular, tramvay yolundan yürüyerek durağa ulaştı.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün akşam yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcular, tramvay yolundan yürüyerek durağa ulaştı. Seferler bir süre sonra normale döndü.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün akşam saat 19.00 sıralarında teknik arıza yaşandı. Tramvayın Mescid-i Selam yönüne giden trenin arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama oldu. Topçular durağında inen bazı kişiler, Rami istasyonuna tramvay yolundan yürüyerek ilerledi. Seferler bir süre sonra normale döndü.

Geride bıraktığımız pazar günü gece saatlerinde de T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıkmıştı.


Topkapı-Mescid-i Selam tramvayında arıza; yolcular raylarda yürüdü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Ezgi Mola Hazal Kaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Topkapı-Mescid-i Selam tramvayında arıza; yolcular raylarda yürüdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:43:57. #1.11#