Topçam Dağında hazan mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler
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Topçam Dağında hazan mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Topçam Dağında hazan mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu Tokat'ta bin 600 rakımlı Topçam dağında sonbaharla birlikte yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

TOKAT (İHA) - Topçam Dağında hazan mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu

TOKAT - Tokat'ta bin 600 rakımlı Topçam dağında sonbaharla birlikte yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Tokat'ta muhteşem doğası ile yaz kış vatandaşların uğrak noktası olan Topçam dağı hazan mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü. Muhteşem görüntüsü ve temiz havası ile doğaseverleri cezbeden ormanlık alan objektiflere yansıdı. Yüzlerce yıllık ağaçların bulunduğu Topçam dağında renk cümbüşü görenleri mest etti.

Topçam Dağında hazan mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu

Topçam Dağında hazan mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu

Topçam Dağında hazan mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu

Topçam Dağında hazan mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Topçam Dağında hazan mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler
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