Tomarza küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü olmaya aday - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tomarza küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü olmaya aday

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tomarza küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü olmaya aday

Tomarza İlçe halkının girişimleri ve Tomarza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile ilçe, adeta küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü haline gelerek marka halini almaya başladı.

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Tomarza İlçe halkının girişimleri ve Tomarza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile ilçe, adeta küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü haline gelerek marka halini almaya başladı.

Tomarza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Koyunculuk' deyince akla Tomarza, Tomarza deyince akla kalite gelir. Tomarzalı küçükbaş yetiştiricilerimizin nesilden nesile büyük emek ve gayreti, müdürlüğümüz çalışmaları ile uzun yıllar seleksiyon, ıslah ve sağlık çalışmaları sayesinde hem fenotipik hem de genotipik olarak üstün damızlık küçükbaş hayvanlarımıza ülkemizin her yerinden yoğun bir talep ve istek vardır. Adeta ilçemiz küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü haline gelmiş ve marka olmuştur. Markanın coğrafi işaret ve tescili için çalışmalarımız devam ettiği gibi devletimiz tarafından verilen hibe desteklerinden ilçe halkının istifade edilmesini sağlayarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin aratması için kurumumuz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" denildi. - KAYSERİ

Tomarza küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü olmaya aday

Tomarza küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü olmaya aday

Tomarza küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü olmaya aday

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Fuat Oktay
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Aykut Kocaman Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Hava Durumu Rüya Tabirleri Hasan Doğan Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tomarza küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü olmaya aday - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:49:44. #1.13#