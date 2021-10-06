Tomarza Halk Eğitim Merkezi günlük 35 TL yevmiye ile kursiyer arıyor - Haberler
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Tomarza Halk Eğitim Merkezi günlük 35 TL yevmiye ile kursiyer arıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tomarza Halk Eğitim Merkezi günlük 35 TL yevmiye ile kursiyer arıyor

Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İş-Kur Projesi kapsamında günlük 35 TL yevmiye ile kursiyerler aradığını duyurdu.

Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İş-Kur Projesi kapsamında günlük 35 TL yevmiye ile kursiyerler aradığını duyurdu.

Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mervan Koca yaptığı açıklamada; "Bizler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak İş-Kur Projesi kapsamında günlük 35 TL yevmiye ile Tığ Örücülüğü Kursuna kursiyerler arıyoruz. Kursumuz toplamda 344 saat sürecektir. Belirli çoğunluğu sağlar sağlamaz kursumuz başlayacaktır. Tığ Örücülüğü Kursumuza kayıt olmak isteyenler; kimlik fotokopisi, adlı sicil kaydı, sağlık durum belgesi, 1 adet vesikalık resim, eğitim belgesi ve hes kodu ile bizzat kurumumuza başvuru yapmaları gerekmektedir. Kursiyerlerimize günlük 35 TL yevmiye ile kurs bitiminde ise kursiyerlerimize Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü onaylı sertifika vereceğiz" dedi. - KAYSERİ

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