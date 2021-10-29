Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Tomarza İlçe Stadında halka açık bir şekilde kutlandı. Program ilk olarak; Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, İlçe Cumhuriyet Savcısı İbrahim Halil Çayan ve İlçe Belediye Başkan Davut Şahin programa katılan öğrencilerin ve ilçe halkının bayramlarını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci yaptı. Tomarza Fen Lisesi öğrencilerinden Yasin Doğan 'Bayrak' isimli şiiri okurken Tomarza Fen Lisesi öğrencilerinden İbrahim Ulutürk ve İrem Naz Arslan da 'Gesi Bağları' isimli türkü söyledi. Törende Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Fatmanur Höbek 'Akdeniz'e Doğru' şiiri okudu. Anadolu Gençlik Halk Oyunları ekibi tarafından oynanan halk oyunları ise programa katılanlar tarafından beğeniyle izlendi. Tomarza Şehit Efkan Cengiz Ortaokulu'nun bayraklı zeybek gösterisinin ardından tören geçidi yapılarak program son buldu.

Programa; Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, İlçe Cumhuriyet Savcısı İbrahim Halil Çayan, İlçe Belediye Başkan Davut Şahin, İlçe Garnizon Komutanı Halil Kocadağ, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat başta olmak üzere kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KAYSERİ