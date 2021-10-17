Tom ve Jerry karakteri gerçek oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tom ve Jerry karakteri gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tom ve Jerry karakteri gerçek oldu

Yakaladığı küçük fare ile oyun oynayan kedinin o halleri, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Yakaladığı küçük fare ile oyun oynayan kedinin o halleri, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir binanın bahçe katında oturan iki çocuk, küçükken sahiplendikleri 'Benekli' isimli kediye yemek vermek için cama çıktı. Bahçede kedinin minik bir fare ile oyun oynadığını fark eden çocuklar, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Yakaladığı fare ile oyun oynayan kedinin kovalaması bir süre devam etti. Yorulan fare duraklayınca kedi pati atarak farenin kaçması için çaba gösterdi. Ağzıyla taşıdığı minik fareye zarar vermeyen kedi, serbest bıraktığı hayvanı koşarak tekrar tekrar yakaladı. Minik farenin kediden kaçmak isterken verdiği mücadele gülümsetti. Dakikalarca süren oyun, farenin yeşillik alanda izini kaybetmesi ile son buldu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan kedi ile farenin halleri çizgi film karakteri Tom ve Jerry'i akla getirdi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Tarkan Müge Anlı Mehmet Ali Erbil
Spor Hakan Çalhanoğlu Fernando Alonso Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Hakan Binbaşgil Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tom ve Jerry karakteri gerçek oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 01:52:27. #1.11#