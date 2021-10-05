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Tokyo Olimpiyatlarına yönelik 450 milyon siber saldırı girişimi engellendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tokyo Olimpiyatlarına yönelik 450 milyon siber saldırı girişimi engellendi

Japonya'da geçtiğimiz aylarda düzenlenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yönelik yaklaşık 450 milyon siber saldırı girişimi gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Japonya'da geçtiğimiz aylarda düzenlenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yönelik yaklaşık 450 milyon siber saldırı girişimi gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Saldırı girişimlerinin önlenmesi nedeniyle oyunlarda aksama yaşanmadığı açıklandı.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ancak salgına rağmen bu yaz başarılı bir şekilde gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına yönelik siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nden bugün yapılan açıklamada, olimpiyatların başladığı tarih olan 23 Temmuz ile Paralimpik Oyunlarının son bulduğu 5 Eylül tarihleri arasında dev spor organizasyonuna yönelik yaklaşık 450 milyon siber saldırı girişimi düzenlendiği belirtildi. Siber saldırı girişimlerinin, ilgili paydaşların aldığı önlemler neticesinde herhangi bir hasara yol açmadan engellendiği ifade edildi. Hükümete bağlı Siber Güvenlik İçin Ulusal Acil Durumlara Hazırlık ve Strateji Merkezi'nden yapılan açıklamada ise açılış seremonisi ve müsabakalar için video yayını yapmaya çalışan çok sayıda yetkisiz platform ve siber saldırı çağrısında bulunan sosyal medya paylaşımlarına rağmen oyunların gidişatında aksama yaşanmadığı vurgulandı.

1 YILLIK GECİKME YAŞANMIŞTI

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmişti. Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yoğun tedbirler altında gerçekleştirilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

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