TOKİ Yüzde 10 Arsa Kampanyası

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcılarına yönelik düzenlenen indirim kampanyası 12 Ekim'de başlıyor.

Yapılacak kampanyada indirim oranı %10 olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen arsa alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 12 Ekim - 27 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak.

Son başvuru 27 Ekim 2021

Kampanyadan yararlanmak isteyen arsa alıcıları 12 Ekim - 27 Ekim 2021 tarihleri arasında borcunu kapatabilecektir.

Ödemelerini T. C. Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir. Ödemelerini T. Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdarenin (0312 565 2843 ve 0212 692 4066) nolu telefonlarından irtibata geçerek öğrenebileceklerdir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Kampanyadan yararlanma şartları

İndirim uygulaması kapsamındaki arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit borcu bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonuna kadar başlamış olan arsa alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan arsa alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

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